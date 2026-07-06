Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١

١٦١

Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu.
Tafsir
Pelajaran
Renungan