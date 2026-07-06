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37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
فَإِنَّكُمۡ
وَمَا
تَعۡبُدُونَ
١٦١
Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu.
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Pelajaran
Renungan
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
فَإِنَّكُمۡ
وَمَا
تَعۡبُدُونَ
١٦١
Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu.
Tafsir
Pelajaran
Renungan