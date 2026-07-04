Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
20:82
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢

٨٢

In verità Io sono Colui Che assolve chi si pente, crede, compie il bene e poi segue la retta via 1 .
Tafsir
Lezioni
Riflessi