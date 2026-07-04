Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩

٧٩

Faraone sviò la sua gente e non la guidò [al bene],
Tafsir
Lezioni
Riflessi