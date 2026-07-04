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20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

«Cos’è che ti ha spinto a sopravanzare il tuo popolo, o Mosè?» 1 .
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