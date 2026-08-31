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78. An-Naba

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Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

Su cosa si interrogano a vicenda?
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