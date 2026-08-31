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15. Al-Hijr

Al-Hijr

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Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

١

Alif, Lâm, Rà 1. Questi sono i versetti del Libro e la Recitazione esplicita.
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