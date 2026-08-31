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Terjemahan
39:53
۞ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ٥٣
۞ قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣
قُلْ
یٰعِبَادِیَ
الَّذِیْنَ
اَسْرَفُوْا
عَلٰۤی
اَنْفُسِهِمْ
لَا
تَقْنَطُوْا
مِنْ
رَّحْمَةِ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
یَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ
جَمِیْعًا ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ
۟
Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
1
semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
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Pelajaran
Refleksi
39:54
وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون ٥٤
وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤
وَاَنِیْبُوْۤا
اِلٰی
رَبِّكُمْ
وَاَسْلِمُوْا
لَهٗ
مِنْ
قَبْلِ
اَنْ
یَّاْتِیَكُمُ
الْعَذَابُ
ثُمَّ
لَا
تُنْصَرُوْنَ
۟
Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
39:55
واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ٥٥
وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةًۭ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥
وَاتَّبِعُوْۤا
اَحْسَنَ
مَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَیْكُمْ
مِّنْ
رَّبِّكُمْ
مِّنْ
قَبْلِ
اَنْ
یَّاْتِیَكُمُ
الْعَذَابُ
بَغْتَةً
وَّاَنْتُمْ
لَا
تَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur`an) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
39:56
ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ٥٦
أَن تَقُولَ نَفْسٌۭ يَـٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّـٰخِرِينَ ٥٦
اَنْ
تَقُوْلَ
نَفْسٌ
یّٰحَسْرَتٰی
عَلٰی
مَا
فَرَّطْتُ
فِیْ
جَنْۢبِ
اللّٰهِ
وَاِنْ
كُنْتُ
لَمِنَ
السّٰخِرِیْنَ
۟ۙ
agar jangan ada orang yang mengatakan, "Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah)",
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Pelajaran
Refleksi
39:57
او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين ٥٧
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٧
اَوْ
تَقُوْلَ
لَوْ
اَنَّ
اللّٰهَ
هَدٰىنِیْ
لَكُنْتُ
مِنَ
الْمُتَّقِیْنَ
۟ۙ
atau (agar jangan) ada yang berkata, ‘Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa,
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Pelajaran
Refleksi
39:58
او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين ٥٨
أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةًۭ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
اَوْ
تَقُوْلَ
حِیْنَ
تَرَی
الْعَذَابَ
لَوْ
اَنَّ
لِیْ
كَرَّةً
فَاَكُوْنَ
مِنَ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
atau (agar jangan) ada yang berkata ketika melihat azab, "Sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik."
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Pelajaran
Refleksi
39:59
بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ٥٩
بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـٰتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٥٩
بَلٰی
قَدْ
جَآءَتْكَ
اٰیٰتِیْ
فَكَذَّبْتَ
بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ
وَكُنْتَ
مِنَ
الْكٰفِرِیْنَ
۟
Sungguh, "sebenarnya keterangan-keterangan-Ku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir."
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Pelajaran
Refleksi
39:53
۞ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ٥٣
۞ قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣
قُلْ
یٰعِبَادِیَ
الَّذِیْنَ
اَسْرَفُوْا
عَلٰۤی
اَنْفُسِهِمْ
لَا
تَقْنَطُوْا
مِنْ
رَّحْمَةِ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
یَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ
جَمِیْعًا ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ
۟
Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
1
semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi