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30. Ar-Rum

Romawi

informasi
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
30:1
الم ١
الٓمٓ ١

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Alif Lām Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi