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30. Ar-Rum
Romawi
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Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمّٓ
۟ۚ
Alif Lām Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
30:2
غلبت الروم ٢
غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢
غُلِبَتِ
الرُّوْمُ
۟ۙ
Bangsa Romawi telah dikalahkan,
1
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
30:3
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٣
فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣
فِیْۤ
اَدْنَی
الْاَرْضِ
وَهُمْ
مِّنْ
بَعْدِ
غَلَبِهِمْ
سَیَغْلِبُوْنَ
۟ۙ
di negeri yang terdekat
1
dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang,
2
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِیْ
بِضْعِ
سِنِیْنَ ؕ۬
لِلّٰهِ
الْاَمْرُ
مِنْ
قَبْلُ
وَمِنْ
بَعْدُ ؕ
وَیَوْمَىِٕذٍ
یَّفْرَحُ
الْمُؤْمِنُوْنَ
۟ۙ
dalam beberapa tahun (lagi).
1
Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
30:5
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ٥
بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥
بِنَصْرِ
اللّٰهِ ؕ
یَنْصُرُ
مَنْ
یَّشَآءُ ؕ
وَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الرَّحِیْمُ
۟ۙ
karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang.
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Pelajaran
Refleksi
30:6
وعد الله لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦
وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦
وَعْدَ
اللّٰهِ ؕ
لَا
یُخْلِفُ
اللّٰهُ
وَعْدَهٗ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ
النَّاسِ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
(Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
30. Ar-Rum
Romawi
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمّٓ
۟ۚ
Alif Lām Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi