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37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥

١٤٥

But We cast him onto the open ˹shore˺, ˹totally˺ worn out,
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