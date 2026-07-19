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38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨

٤٨

Et rappelle-toi Ismaël et Elisée, et Dhûl-Kifl, chacun d’eux parmi les meilleurs.
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