Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠

٣٠

Et à David Nous fîmes don de Salomon, - quel bon serviteur ! - Il était plein de repentir.
Tafsirs
Leçons
Réflexions