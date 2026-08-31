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21. Al-Anbiya'

Les prophètes

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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١

١

[L’échéance] du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s’en détournent.
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