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78. An-Naba'

La nouvelle

Info
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

Sur quoi s’interrogent-ils mutuellement ?
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