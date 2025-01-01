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3

Нет за нами ни искренней веры, ни благих дел, ни пожертвований в пользу нуждающихся. Мы погрязали во лжи вместе с остальными и пытались оспорить истину. Мы отрицали даже Судный день. Это было следствием того, что они погрязли во лжи и отвергали истину, потому что Судный день является величайшей истиной. В этот день свершится суд над людьми за их деяния, и в полной мере проявится власть Аллаха и Его справедливость ко всем творениям. Адские мученики были привержены своей ложной вере, пока их не постигло очевидное, то есть смерть. Они умерли неверующими и лишились возможности избежать наказания, потому что дверь надежды на спасение захлопнулась перед ними.