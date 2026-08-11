Yusuf 12:28 فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا
رَءَا
قَمِيصَهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
قَالَ
إِنَّهُۥ
مِن
كَيۡدِكُنَّۖ
إِنَّ
كَيۡدَكُنَّ
عَظِيمٞ
٢٨
پس چون (عزیز مصر) دید که پیراهن او از پشت پاره شده است، گفت: «این از مکر شما (زنان) است، بیگمان مکر شما زنان بزرگ است.
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Ibn Kathir (Abridged)
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مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
(What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife...), in reference…