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تفاسیر

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Arabic

۹ تفسیر
Tafseer JalalaynArabic Tanweer TafseerMuhammad al-Tahir ibn AshurTafseer Al-BaghawiBaghawyTafsir al-TabariTabariAl-Tafsir al-Wasit (Tantawi)WaseetAl-QurtubiQurtubiTafsir Ibn KathirHafiz Ibn KathirTafsir Muyassarالمیسرالسعدي Al-Sa'diSaddi

Bengali

۴ تفسیر
Tafsir Fathul MajidAbdulRahman Bin Hasan Al-AlshaikhTafsir Abu Bakr ZakariaKing Fahd Quran Printing ComplexTafseer ibn KathirTawheed PublicationTafsir Ahsanul BayaanBayaan Foundation

English

۳ تفسیر
Ibn Kathir (Abridged)Hafiz Ibn KathirMa'arif al-Qur'anMufti Muhammad ShafiTazkirul QuranMaulana Wahid Uddin Khan

Kurdish

۱ تفسیر
Rebar Kurdish TafsirRebar Kurdish Tafsir

Russian

۱ تفسیر
Al-Sa'diSaddi

Swahili

۱ تفسیر
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir KhamisDr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis

Urdu

۴ تفسیر
Fi Zilal al-QuranSayyid Ibrahim QutbTafsir Ibn KathirHafiz Ibn KathirBayan ul QuranDr. Israr AhmadTazkir ul QuranMaulana Wahid Uddin Khan