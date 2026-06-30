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Al-Fatihah
۱
۱:۱
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
١
به نام خداوند بخشندۀ مهربان
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
سُورَة الْفَاتِحَة مَكِّيَّة سَبْع آيَات بِالْبَسْمَلَةِ إنْ كَانَتْ مِنْهَا وَالسَّابِعَة {صِرَ ٰطَ ٱلَّذِینَ} إلَى آخِرهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا فَالسَّابِعَة {غَیۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ} إلَى آخِرهَا وَيُقَدَّر فِي أَوَّلهَا قُولُوا لِيَكُونَ مَا قَبْل {إِیَّاكَ نَعۡبُدُ} مُنَاسِبًا لَهُ بِكَوْنِهَا من مقول العباد ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ ١﴾