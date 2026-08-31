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۱۸۱:۲۶
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١

١٨١

پیمانه را تمام بدهید، و از کاهندگان (و کم فروشان) نباشید.
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