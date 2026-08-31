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۷۵:۱۸
۞ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ٧٥
۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٥

٧٥

گفت: «آیا به تو نگفتم که هرگز نمی‌توانی با من صبر کنی؟!»
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