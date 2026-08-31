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۴۹:۱۵
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩

٤٩

(ای پیامبر!) بندگانم را خبر ده که یقیناً من آمرزندۀ مهربانم.
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