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۱۵۶:۳۷
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
یا شما (بر ادعای خود) دلیل روشنی دارید؟!
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۱۵۶:۳۷
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
یا شما (بر ادعای خود) دلیل روشنی دارید؟!
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها