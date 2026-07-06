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۱۵۶:۳۷
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦

١٥٦

یا شما (بر ادعای خود) دلیل روشنی دارید؟!
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