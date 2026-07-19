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۲۲:۵۳
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢
تِلۡكَ
إِذٗا
قِسۡمَةٞ
ضِيزَىٰٓ
٢٢
در این صورت، این تقسیمی غیر عادلانه است.
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۲۲:۵۳
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢
تِلۡكَ
إِذٗا
قِسۡمَةٞ
ضِيزَىٰٓ
٢٢
در این صورت، این تقسیمی غیر عادلانه است.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها