وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۲۲:۵۳
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢

٢٢

در این صورت، این تقسیمی غیر عادلانه است.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها