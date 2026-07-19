وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۱۶:۵۳
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦

١٦

چون (درخت) «سدره» را چیزی (= نوری) پوشاند.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها