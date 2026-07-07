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۱۸:۷۲
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ١٨
وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا ١٨

١٨

و این‌که مساجد از آنِ الله است، پس کسی را با الله نخوانید.
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