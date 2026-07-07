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۱۵:۷۲
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥

١٥

و اما کافران (و ستمکاران) هیزم (آتش) جهنم خواهند بود.
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