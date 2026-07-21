وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۲۵:۷۶
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥

٢٥

و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها