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۱۸:۷۶
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨

١٨

(از) چشمه‌ای، در آنجا که سلسبیل نامیده می‌شود.
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