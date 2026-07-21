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۱۸:۷۶
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
(از) چشمهای، در آنجا که سلسبیل نامیده میشود.
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۱۸:۷۶
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
(از) چشمهای، در آنجا که سلسبیل نامیده میشود.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها