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۱۷:۷۶
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧

١٧

و در آنجا از جام‌هایی سیراب می‌شوند که آمیزه‌اش زنجبیل است.
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