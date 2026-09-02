Al-Baqarah 2:37 فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
صفحه ۶ · جزء ۱
فَتَلَقَّىٰٓ
ءَادَمُ
مِن
رَّبِّهِۦ
كَلِمَٰتٖ
فَتَابَ
عَلَيۡهِۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ
٣٧
آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و الله توبه او را پذیرفت، چرا که الله توبهپذیر مهربان است. [مراد از «کلمات» سخنانی است که حضرت آدم علیه السلام با آن دعا و استغفار نمود و در سورۀ اعراف آیه بیان شده است. (تفسیر ابن کثیر)]
تفسیر بخوانید
Ibn Kathir (Abridged)
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Adam repents and supplicates to Allah
It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,
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(They said: "Our Lord! We have wronged ourselves. If You forgive us not, and besto…
Adam repents and supplicates to Allah
It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,
قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن…