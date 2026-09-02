وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان

Al-Baqarah 2:16 اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦

صفحه ۳ · جزء ۱

أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
ٱشۡتَرَوُاْ
ٱلضَّلَٰلَةَ
بِٱلۡهُدَىٰ
فَمَا
رَبِحَت
تِّجَٰرَتُهُمۡ
وَمَا
كَانُواْ
مُهۡتَدِينَ
١٦
آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند، پس تجارت آن‌ها سودی نداد، و هدایت نیافتند.
ادامه مطلب

تفسیر بخوانید

Ibn Kathir (Abridged)

In his Tafsir, As-Suddi reported that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented on;

أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلَـلَةَ بِالْهُدَى

(These are they who have purchased error with guidance) saying it means, "They pursued misguidance and abandoned guidance. " Mujahid said, "They believed and then di

In his Tafsir, As-Suddi reported that Ibn `Abbas and Ibn Mas`ud commented on;

أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلَـلَةَ بِالْهُدَى

(These are they

تفاسیر بیشتر
Notes placeholders