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۲۷:۵۱
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧

٢٧

سپس آن را به آنان نزدیک کرد، و گفت: «آیا نمی‌خورید؟».
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