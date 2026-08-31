Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma

15. Al-Híjr

El Tramo Rocoso

información
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

١

Álif. Lam. Ra’. Éstos son los versículos del Libro, una recitación clara.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.