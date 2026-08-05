Duas for Studying
Duas from the Quran for students seeking knowledge, clear speech, remembrance, and reliance upon Allah.
عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
عَسَىٰٓ
ʿasā
أَن
an
يَهۡدِيَنِ
yahdiyani
رَبِّي
rabbī
لِأَقۡرَبَ
li-aqraba
مِنۡ
min
هَٰذَا
hādhā
رَشَدٗا
rashadan
٢٤
... “if Allah so wills!” But if you forget, then remember your Lord, and say, “I trust my Lord will guide me to what is more right than this.”
رب اشرح لي صدري ٢٥ ويسر لي امري ٢٦ واحلل عقدة من لساني ٢٧ يفقهوا قولي ٢٨
رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى ٢٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ٢٨
رَبِّ
rabbi
ٱشۡرَحۡ
ish'raḥ
لِي
lī
صَدۡرِي
ṣadrī
٢٥
وَيَسِّرۡ
wayassir
لِيٓ
lī
أَمۡرِي
amrī
٢٦
وَٱحۡلُلۡ
wa-uḥ'lul
عُقۡدَةٗ
ʿuq'datan
مِّن
min
لِّسَانِي
lisānī
٢٧
يَفۡقَهُواْ
yafqahū
قَوۡلِي
qawlī
٢٨
... “My Lord! Uplift my heart for me, (25) and make my task easy, (26) and remove the impediment from my tongue (27) so people may understand my speech, (28)
رب زدني علما ١١٤
رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
رَّبِّ
rabbi
زِدۡنِي
zid'nī
عِلۡمٗا
ʿil'man
١١٤
... “My Lord! Increase me in knowledge.”