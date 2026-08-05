Duas of the Righteous Believers in the Quran
A collection of duas made by righteous believers beyond the prophets.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ٨ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ٩
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٨ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍْ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٩
رَبَّنَا
rabbanā
لَا
lā
تُزِغۡ
tuzigh
قُلُوبَنَا
qulūbanā
بَعۡدَ
baʿda
إِذۡ
idh
هَدَيۡتَنَا
hadaytanā
وَهَبۡ
wahab
لَنَا
lanā
مِن
min
لَّدُنكَ
ladunka
رَحۡمَةًۚ
raḥmatan
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلۡوَهَّابُ
l-wahābu
٨
رَبَّنَآ
rabbanā
إِنَّكَ
innaka
جَامِعُ
jāmiʿu
ٱلنَّاسِ
l-nāsi
لِيَوۡمٖ
liyawmin
لَّا
lā
رَيۡبَ
rayba
فِيهِۚ
fīhi
إِنَّ
inna
ٱللَّهَ
l-laha
لَا
lā
يُخۡلِفُ
yukh'lifu
ٱلۡمِيعَادَ
l-mīʿāda
٩
˹They say,˺ “Our Lord! Do not let our hearts deviate after you have guided us. Grant us Your mercy. You are indeed the Giver ˹of all bounties˺. (8) Our Lord! You will certainly gather all humanity for the ˹promised˺ Day—about which there is no doubt. Surely Allah does not break His promise.” (9)
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ١٦
رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦
رَبَّنَآ
rabbanā
إِنَّنَآ
innanā
ءَامَنَّا
āmannā
فَٱغۡفِرۡ
fa-igh'fir
لَنَا
lanā
ذُنُوبَنَا
dhunūbanā
وَقِنَا
waqinā
عَذَابَ
ʿadhāba
ٱلنَّارِ
l-nāri
١٦
... “Our Lord! We have believed, so forgive our sins and protect us from the torment of the Fire.”
ربنا ما خلقت هاذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ١٩١ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ١٩٢ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيياتنا وتوفنا مع الابرار ١٩٣ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ١٩٤
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًۭا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍْ ١٩٢ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًۭا يُنَادِى لِلْإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٤
رَبَّنَا
rabbanā
مَا
mā
خَلَقۡتَ
khalaqta
هَٰذَا
hādhā
بَٰطِلٗا
bāṭilan
سُبۡحَٰنَكَ
sub'ḥānaka
فَقِنَا
faqinā
عَذَابَ
ʿadhāba
ٱلنَّارِ
l-nāri
١٩١
رَبَّنَآ
rabbanā
إِنَّكَ
innaka
مَن
man
تُدۡخِلِ
tud'khili
ٱلنَّارَ
l-nāra
فَقَدۡ
faqad
أَخۡزَيۡتَهُۥۖ
akhzaytahu
وَمَا
wamā
لِلظَّٰلِمِينَ
lilẓẓālimīna
مِنۡ
min
أَنصَارٖ
anṣārin
١٩٢
رَّبَّنَآ
rabbanā
إِنَّنَا
innanā
سَمِعۡنَا
samiʿ'nā
مُنَادِيٗا
munādiyan
يُنَادِي
yunādī
لِلۡإِيمَٰنِ
lil'īmāni
أَنۡ
an
ءَامِنُواْ
āminū
بِرَبِّكُمۡ
birabbikum
فَـَٔامَنَّاۚ
faāmannā
رَبَّنَا
rabbanā
فَٱغۡفِرۡ
fa-igh'fir
لَنَا
lanā
ذُنُوبَنَا
dhunūbanā
وَكَفِّرۡ
wakaffir
عَنَّا
ʿannā
سَيِّـَٔاتِنَا
sayyiātinā
وَتَوَفَّنَا
watawaffanā
مَعَ
maʿa
ٱلۡأَبۡرَارِ
l-abrāri
١٩٣
رَبَّنَا
rabbanā
وَءَاتِنَا
waātinā
مَا
mā
وَعَدتَّنَا
waʿadttanā
عَلَىٰ
ʿalā
رُسُلِكَ
rusulika
وَلَا
walā
تُخۡزِنَا
tukh'zinā
يَوۡمَ
yawma
ٱلۡقِيَٰمَةِۖ
l-qiyāmati
إِنَّكَ
innaka
لَا
lā
تُخۡلِفُ
tukh'lifu
ٱلۡمِيعَادَ
l-mīʿāda
١٩٤
... “Our Lord! You have not created ˹all of˺ this without purpose. Glory be to You! Protect us from the torment of the Fire. (191) Our Lord! Indeed, those You commit to the Fire will be ˹completely˺ disgraced! And the wrongdoers will have no helpers. (192) Our Lord! We have heard the caller to ˹true˺ belief, ˹proclaiming,˺ ‘Believe in your Lord ˹alone˺,’ so we believed. Our Lord! Forgive our sins, absolve us of our misdeeds, and join us with the virtuous when we die. (193) Our Lord! Grant us what You have promised us through Your messengers and do not put us to shame on Judgment Day—for certainly You never fail in Your promise.” (194)