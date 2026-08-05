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Quran Reflections on Rain and Blessings

Quran verses connecting repentance and seeking forgiveness with rain, provision, and renewed strength.

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ٥٢
وَيَـٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ٥٢
وَيَٰقَوۡمِ

wayāqawmi

ٱسۡتَغۡفِرُواْ

is'taghfirū

رَبَّكُمۡ

rabbakum

ثُمَّ

thumma

تُوبُوٓاْ

tūbū

إِلَيۡهِ

ilayhi

يُرۡسِلِ

yur'sili

ٱلسَّمَآءَ

l-samāa

عَلَيۡكُم

ʿalaykum

مِّدۡرَارٗا

mid'rāran

وَيَزِدۡكُمۡ

wayazid'kum

قُوَّةً

quwwatan

إِلَىٰ

ilā

قُوَّتِكُمۡ

quwwatikum

وَلَا

walā

تَتَوَلَّوۡاْ

tatawallaw

مُجۡرِمِينَ

muj'rimīna

٥٢

And O  my people! Seek your Lord’s forgiveness and turn to Him in repentance. He will shower you with rain in abundance, and add strength to your strength. So do not turn away, persisting in wickedness.”
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ١٠ يرسل السماء عليكم مدرارا ١١ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ١٢
فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًۭا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا ١١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍْ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍْ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًۭا ١٢
فَقُلۡتُ

faqul'tu

ٱسۡتَغۡفِرُواْ

is'taghfirū

رَبَّكُمۡ

rabbakum

إِنَّهُۥ

innahu

كَانَ

kāna

غَفَّارٗا

ghaffāran

١٠

يُرۡسِلِ

yur'sili

ٱلسَّمَآءَ

l-samāa

عَلَيۡكُم

ʿalaykum

مِّدۡرَارٗا

mid'rāran

١١

وَيُمۡدِدۡكُم

wayum'did'kum

بِأَمۡوَٰلٖ

bi-amwālin

وَبَنِينَ

wabanīna

وَيَجۡعَل

wayajʿal

لَّكُمۡ

lakum

جَنَّٰتٖ

jannātin

وَيَجۡعَل

wayajʿal

لَّكُمۡ

lakum

أَنۡهَٰرٗا

anhāran

١٢

saying, ‘Seek your Lord’s forgiveness, ˹for˺ He is truly Most Forgiving. (10) He will shower you with abundant rain, (11) supply you with wealth and children, and give you gardens as well as rivers. (12)