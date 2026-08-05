Quran Reflections on Rain and Blessings
Quran verses connecting repentance and seeking forgiveness with rain, provision, and renewed strength.
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ٥٢
وَيَـٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ٥٢
وَيَٰقَوۡمِ
wayāqawmi
ٱسۡتَغۡفِرُواْ
is'taghfirū
رَبَّكُمۡ
rabbakum
ثُمَّ
thumma
تُوبُوٓاْ
tūbū
إِلَيۡهِ
ilayhi
يُرۡسِلِ
yur'sili
ٱلسَّمَآءَ
l-samāa
عَلَيۡكُم
ʿalaykum
مِّدۡرَارٗا
mid'rāran
وَيَزِدۡكُمۡ
wayazid'kum
قُوَّةً
quwwatan
إِلَىٰ
ilā
قُوَّتِكُمۡ
quwwatikum
وَلَا
walā
تَتَوَلَّوۡاْ
tatawallaw
مُجۡرِمِينَ
muj'rimīna
٥٢
And O my people! Seek your Lord’s forgiveness and turn to Him in repentance. He will shower you with rain in abundance, and add strength to your strength. So do not turn away, persisting in wickedness.”
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ١٠ يرسل السماء عليكم مدرارا ١١ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ١٢
فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًۭا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا ١١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍْ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍْ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًۭا ١٢
فَقُلۡتُ
faqul'tu
ٱسۡتَغۡفِرُواْ
is'taghfirū
رَبَّكُمۡ
rabbakum
إِنَّهُۥ
innahu
كَانَ
kāna
غَفَّارٗا
ghaffāran
١٠
يُرۡسِلِ
yur'sili
ٱلسَّمَآءَ
l-samāa
عَلَيۡكُم
ʿalaykum
مِّدۡرَارٗا
mid'rāran
١١
وَيُمۡدِدۡكُم
wayum'did'kum
بِأَمۡوَٰلٖ
bi-amwālin
وَبَنِينَ
wabanīna
وَيَجۡعَل
wayajʿal
لَّكُمۡ
lakum
جَنَّٰتٖ
jannātin
وَيَجۡعَل
wayajʿal
لَّكُمۡ
lakum
أَنۡهَٰرٗا
anhāran
١٢
saying, ‘Seek your Lord’s forgiveness, ˹for˺ He is truly Most Forgiving. (10) He will shower you with abundant rain, (11) supply you with wealth and children, and give you gardens as well as rivers. (12)