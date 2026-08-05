Rabbana Duas from the Quran
A collection of duas beginning with Rabbana (Our Lord!) across the Quran.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ١٢٧ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ١٢٨
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةًۭ مُّسْلِمَةًۭ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨
رَبَّنَا
rabbanā
تَقَبَّلۡ
taqabbal
مِنَّآۖ
minnā
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلسَّمِيعُ
l-samīʿu
ٱلۡعَلِيمُ
l-ʿalīmu
١٢٧
رَبَّنَا
rabbanā
وَٱجۡعَلۡنَا
wa-ij'ʿalnā
مُسۡلِمَيۡنِ
mus'limayni
لَكَ
laka
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِنَآ
dhurriyyatinā
أُمَّةٗ
ummatan
مُّسۡلِمَةٗ
mus'limatan
لَّكَ
laka
وَأَرِنَا
wa-arinā
مَنَاسِكَنَا
manāsikanā
وَتُبۡ
watub
عَلَيۡنَآۖ
ʿalaynā
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلتَّوَّابُ
l-tawābu
ٱلرَّحِيمُ
l-raḥīmu
١٢٨
... “Our Lord! Accept ˹this˺ from us. You are indeed the All-Hearing, All-Knowing. (127) Our Lord! Make us both ˹fully˺ submit to You and from our descendants a nation that will submit to You. Show us our rituals, and turn to us in grace. You are truly the Accepter of Repentance, Most Merciful. (128)
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ٢٠١
رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةًۭ وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةًۭ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١
رَبَّنَآ
rabbanā
ءَاتِنَا
ātinā
فِي
fī
ٱلدُّنۡيَا
l-dun'yā
حَسَنَةٗ
ḥasanatan
وَفِي
wafī
ٱلۡأٓخِرَةِ
l-ākhirati
حَسَنَةٗ
ḥasanatan
وَقِنَا
waqinā
عَذَابَ
ʿadhāba
ٱلنَّارِ
l-nāri
٢٠١
... “Our Lord! Grant us the good of this world and the Hereafter, and protect us from the torment of the Fire.”
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٢٥٠
رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًۭا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٥٠
رَبَّنَآ
rabbanā
أَفۡرِغۡ
afrigh
عَلَيۡنَا
ʿalaynā
صَبۡرٗا
ṣabran
وَثَبِّتۡ
wathabbit
أَقۡدَامَنَا
aqdāmanā
وَٱنصُرۡنَا
wa-unṣur'nā
عَلَى
ʿalā
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلۡكَٰفِرِينَ
l-kāfirīna
٢٥٠
... “Our Lord! Shower us with perseverance, make our steps firm, and give us victory over the disbelieving people.”