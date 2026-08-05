Duas of Prophet Zakariya
Zakariya's duas from the Quran for a righteous child despite his old age.
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ٣٨
رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةًۭ طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨
رَبِّ
rabbi
هَبۡ
hab
لِي
lī
مِن
min
لَّدُنكَ
ladunka
ذُرِّيَّةٗ
dhurriyyatan
طَيِّبَةًۖ
ṭayyibatan
إِنَّكَ
innaka
سَمِيعُ
samīʿu
ٱلدُّعَآءِ
l-duʿāi
٣٨
... “My Lord! Grant me—by your grace—righteous offspring. You are certainly the Hearer of ˹all˺ prayers.”
رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعايك رب شقيا ٤ واني خفت الموالي من ورايي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ٥
رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًۭا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّۭا ٤ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا ٥
رَبِّ
rabbi
إِنِّي
innī
وَهَنَ
wahana
ٱلۡعَظۡمُ
l-ʿaẓmu
مِنِّي
minnī
وَٱشۡتَعَلَ
wa-ish'taʿala
ٱلرَّأۡسُ
l-rasu
شَيۡبٗا
shayban
وَلَمۡ
walam
أَكُنۢ
akun
بِدُعَآئِكَ
biduʿāika
رَبِّ
rabbi
شَقِيّٗا
shaqiyyan
٤
وَإِنِّي
wa-innī
خِفۡتُ
khif'tu
ٱلۡمَوَٰلِيَ
l-mawāliya
مِن
min
وَرَآءِي
warāī
وَكَانَتِ
wakānati
ٱمۡرَأَتِي
im'ra-atī
عَاقِرٗا
ʿāqiran
فَهَبۡ
fahab
لِي
lī
مِن
min
لَّدُنكَ
ladunka
وَلِيّٗا
waliyyan
٥
... “My Lord! Surely my bones have become brittle, and grey hair has spread across my head, but I have never been disappointed in my prayer to You, my Lord! (4) And I am concerned about ˹the faith of˺ my relatives after me, since my wife is barren. So grant me, by Your grace, an heir, (5)
رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ٨٩
رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًۭا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٨٩
رَبِّ
rabbi
لَا
lā
تَذَرۡنِي
tadharnī
فَرۡدٗا
fardan
وَأَنتَ
wa-anta
خَيۡرُ
khayru
ٱلۡوَٰرِثِينَ
l-wārithīna
٨٩
... “My Lord! Do not leave me childless, though You are the Best of Successors.”