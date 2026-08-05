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Prophet Yahya in the Quran

Quran passages connecting Zakariya's prayer for a child with the birth and qualities of Yahya.

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ٣٨
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةًۭ طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨
هُنَالِكَ

hunālika

دَعَا

daʿā

زَكَرِيَّا

zakariyyā

رَبَّهُۥۖ

rabbahu

قَالَ

qāla

رَبِّ

rabbi

هَبۡ

hab

لِي

مِن

min

لَّدُنكَ

ladunka

ذُرِّيَّةٗ

dhurriyyatan

طَيِّبَةًۖ

ṭayyibatan

إِنَّكَ

innaka

سَمِيعُ

samīʿu

ٱلدُّعَآءِ

l-duʿāi

٣٨

Then and there Zachariah prayed to his Lord, saying, “My Lord! Grant me—by your grace—righteous offspring. You are certainly the Hearer of ˹all˺ prayers.”
يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ٧ قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨ قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ٩ قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١ يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ١٥
يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّۭا ٧ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًۭٔا ٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍْ سَوِيًّۭا ١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ١١ يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍْ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢ وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣ وَبَرًّْا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤ وَسَلَـٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّۭا ١٥
يَٰزَكَرِيَّآ

yāzakariyyā

إِنَّا

innā

نُبَشِّرُكَ

nubashiruka

بِغُلَٰمٍ

bighulāmin

ٱسۡمُهُۥ

us'muhu

يَحۡيَىٰ

yaḥyā

لَمۡ

lam

نَجۡعَل

najʿal

لَّهُۥ

lahu

مِن

min

قَبۡلُ

qablu

سَمِيّٗا

samiyyan

٧

قَالَ

qāla

رَبِّ

rabbi

أَنَّىٰ

annā

يَكُونُ

yakūnu

لِي

غُلَٰمٞ

ghulāmun

وَكَانَتِ

wakānati

ٱمۡرَأَتِي

im'ra-atī

عَاقِرٗا

ʿāqiran

وَقَدۡ

waqad

بَلَغۡتُ

balaghtu

مِنَ

mina

ٱلۡكِبَرِ

l-kibari

عِتِيّٗا

ʿitiyyan

٨

قَالَ

qāla

كَذَٰلِكَ

kadhālika

قَالَ

qāla

رَبُّكَ

rabbuka

هُوَ

huwa

عَلَيَّ

ʿalayya

هَيِّنٞ

hayyinun

وَقَدۡ

waqad

خَلَقۡتُكَ

khalaqtuka

مِن

min

قَبۡلُ

qablu

وَلَمۡ

walam

تَكُ

taku

شَيۡـٔٗا

shayan

٩

قَالَ

qāla

رَبِّ

rabbi

ٱجۡعَل

ij'ʿal

لِّيٓ

ءَايَةٗۖ

āyatan

قَالَ

qāla

ءَايَتُكَ

āyatuka

أَلَّا

allā

تُكَلِّمَ

tukallima

ٱلنَّاسَ

l-nāsa

ثَلَٰثَ

thalātha

لَيَالٖ

layālin

سَوِيّٗا

sawiyyan

١٠

فَخَرَجَ

fakharaja

عَلَىٰ

ʿalā

قَوۡمِهِۦ

qawmihi

مِنَ

mina

ٱلۡمِحۡرَابِ

l-miḥ'rābi

فَأَوۡحَىٰٓ

fa-awḥā

إِلَيۡهِمۡ

ilayhim

أَن

an

سَبِّحُواْ

sabbiḥū

بُكۡرَةٗ

buk'ratan

وَعَشِيّٗا

waʿashiyyan

١١

يَٰيَحۡيَىٰ

yāyaḥyā

خُذِ

khudhi

ٱلۡكِتَٰبَ

l-kitāba

بِقُوَّةٖۖ

biquwwatin

وَءَاتَيۡنَٰهُ

waātaynāhu

ٱلۡحُكۡمَ

l-ḥuk'ma

صَبِيّٗا

ṣabiyyan

١٢

وَحَنَانٗا

waḥanānan

مِّن

min

لَّدُنَّا

ladunnā

وَزَكَوٰةٗۖ

wazakatan

وَكَانَ

wakāna

تَقِيّٗا

taqiyyan

١٣

وَبَرَّۢا

wabarran

بِوَٰلِدَيۡهِ

biwālidayhi

وَلَمۡ

walam

يَكُن

yakun

جَبَّارًا

jabbāran

عَصِيّٗا

ʿaṣiyyan

١٤

وَسَلَٰمٌ

wasalāmun

عَلَيۡهِ

ʿalayhi

يَوۡمَ

yawma

وُلِدَ

wulida

وَيَوۡمَ

wayawma

يَمُوتُ

yamūtu

وَيَوۡمَ

wayawma

يُبۡعَثُ

yub'ʿathu

حَيّٗا

ḥayyan

١٥

˹The angels announced,˺ “O Zachariah! Indeed, We give you the good news of ˹the birth of˺ a son, whose name will be John—a name We have not given to anyone before.” (7) He wondered, “My Lord! How can I have a son when my wife is barren, and I have become extremely old?” (8) An angel replied, “So will it be! Your Lord says, ‘It is easy for Me, just as I created you before, when you were nothing!’” (9) Zachariah said, “My Lord! Grant me a sign.” He responded, “Your sign is that you will not ˹be able to˺ speak to people for three nights, despite being healthy.” (10) So he came out to his people from the sanctuary, signalling to them to glorify ˹Allah˺ morning and evening. (11) ˹It was later said,˺ “O John! Hold firmly to the Scriptures.” And We granted him wisdom while ˹he was still˺ a child, (12) as well as purity and compassion from Us. And he was God-fearing, (13) and kind to his parents. He was neither arrogant nor disobedient. (14) Peace be upon him the day he was born, and the day of his death, and the day he will be raised back to life! (15)