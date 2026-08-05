Prophet Yahya in the Quran
Quran passages connecting Zakariya's prayer for a child with the birth and qualities of Yahya.
hunālika
daʿā
zakariyyā
rabbahu
qāla
rabbi
hab
lī
min
ladunka
dhurriyyatan
ṭayyibatan
innaka
samīʿu
l-duʿāi
yāzakariyyā
innā
nubashiruka
bighulāmin
us'muhu
yaḥyā
lam
najʿal
lahu
min
qablu
samiyyan
qāla
rabbi
annā
yakūnu
lī
ghulāmun
wakānati
im'ra-atī
ʿāqiran
waqad
balaghtu
mina
l-kibari
ʿitiyyan
qāla
kadhālika
qāla
rabbuka
huwa
ʿalayya
hayyinun
waqad
khalaqtuka
min
qablu
walam
taku
shayan
qāla
rabbi
ij'ʿal
lī
āyatan
qāla
āyatuka
allā
tukallima
l-nāsa
thalātha
layālin
sawiyyan
fakharaja
ʿalā
qawmihi
mina
l-miḥ'rābi
fa-awḥā
ilayhim
an
sabbiḥū
buk'ratan
waʿashiyyan
yāyaḥyā
khudhi
l-kitāba
biquwwatin
waātaynāhu
l-ḥuk'ma
ṣabiyyan
waḥanānan
min
ladunnā
wazakatan
wakāna
taqiyyan
wabarran
biwālidayhi
walam
yakun
jabbāran
ʿaṣiyyan
wasalāmun
ʿalayhi
yawma
wulida
wayawma
yamūtu
wayawma
yub'ʿathu
ḥayyan