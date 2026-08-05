Duas and Gratitude of Prophet Sulayman
Quran passages and supplications of Sulayman concerning knowledge, gratitude, and Allah's favor.
الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المومنين ١٥
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍْ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥
ٱلۡحَمۡدُ
l-ḥamdu
لِلَّهِ
lillahi
ٱلَّذِي
alladhī
فَضَّلَنَا
faḍḍalanā
عَلَىٰ
ʿalā
كَثِيرٖ
kathīrin
مِّنۡ
min
عِبَادِهِ
ʿibādihi
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
l-mu'minīna
١٥
... “All praise is for Allah Who has privileged us over many of His faithful servants.”
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ١٩
رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًۭا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٩
رَبِّ
rabbi
أَوۡزِعۡنِيٓ
awziʿ'nī
أَنۡ
an
أَشۡكُرَ
ashkura
نِعۡمَتَكَ
niʿ'mataka
ٱلَّتِيٓ
allatī
أَنۡعَمۡتَ
anʿamta
عَلَيَّ
ʿalayya
وَعَلَىٰ
waʿalā
وَٰلِدَيَّ
wālidayya
وَأَنۡ
wa-an
أَعۡمَلَ
aʿmala
صَٰلِحٗا
ṣāliḥan
تَرۡضَىٰهُ
tarḍāhu
وَأَدۡخِلۡنِي
wa-adkhil'nī
بِرَحۡمَتِكَ
biraḥmatika
فِي
fī
عِبَادِكَ
ʿibādika
ٱلصَّٰلِحِينَ
l-ṣāliḥīna
١٩
... “My Lord! Inspire me to ˹always˺ be thankful for Your favours which You have blessed me and my parents with, and to do good deeds that please you. Admit me, by Your mercy, into ˹the company of˺ Your righteous servants.”
هاذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ٤٠
هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّۭ كَرِيمٌۭ ٤٠
هَٰذَا
hādhā
مِن
min
فَضۡلِ
faḍli
رَبِّي
rabbī
لِيَبۡلُوَنِيٓ
liyabluwanī
ءَأَشۡكُرُ
a-ashkuru
أَمۡ
am
أَكۡفُرُۖ
akfuru
وَمَن
waman
شَكَرَ
shakara
فَإِنَّمَا
fa-innamā
يَشۡكُرُ
yashkuru
لِنَفۡسِهِۦۖ
linafsihi
وَمَن
waman
كَفَرَ
kafara
فَإِنَّ
fa-inna
رَبِّي
rabbī
غَنِيّٞ
ghaniyyun
كَرِيمٞ
karīmun
٤٠
... “I can bring it to you in the blink of an eye.” So when Solomon saw it placed before him, he exclaimed, “This is by the grace of my Lord to test me whether I am grateful or ungrateful. And whoever is grateful, it is only for their own good. But whoever is ungrateful, surely my Lord is Self-Sufficient, Most Generous.”