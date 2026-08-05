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Prophet Salih in the Quran

Quran passages recounting Salih's call to repentance, his warning, and the response of his people.

۞ والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب ٦١
۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌۭ مُّجِيبٌۭ ٦١
۞ وَإِلَىٰ

wa-ilā

ثَمُودَ

thamūda

أَخَاهُمۡ

akhāhum

صَٰلِحٗاۚ

ṣāliḥan

قَالَ

qāla

يَٰقَوۡمِ

yāqawmi

ٱعۡبُدُواْ

uʿ'budū

ٱللَّهَ

l-laha

مَا

لَكُم

lakum

مِّنۡ

min

إِلَٰهٍ

ilāhin

غَيۡرُهُۥۖ

ghayruhu

هُوَ

huwa

أَنشَأَكُم

ansha-akum

مِّنَ

mina

ٱلۡأَرۡضِ

l-arḍi

وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ

wa-is'taʿmarakum

فِيهَا

fīhā

فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ

fa-is'taghfirūhu

ثُمَّ

thumma

تُوبُوٓاْ

tūbū

إِلَيۡهِۚ

ilayhi

إِنَّ

inna

رَبِّي

rabbī

قَرِيبٞ

qarībun

مُّجِيبٞ

mujībun

٦١

And to the people of Thamûd We sent their brother Ṣâliḥ. He said, “O my people! Worship Allah. You have no god other than Him. He ˹is the One Who˺ produced you from the earth and settled you on it. So seek His forgiveness and turn to Him in repentance. Surely my Lord is Ever Near, All-Responsive ˹to prayers˺.”
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ١٤٢ اني لكم رسول امين ١٤٣ فاتقوا الله واطيعون ١٤٤ وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٤٥ اتتركون في ما هاهنا امنين ١٤٦ في جنات وعيون ١٤٧ وزروع ونخل طلعها هضيم ١٤٨ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ١٤٩ فاتقوا الله واطيعون ١٥٠ ولا تطيعوا امر المسرفين ١٥١ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ١٥٢ قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣ ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤ قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١٥٥ ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ١٥٦ فعقروها فاصبحوا نادمين ١٥٧ فاخذهم العذاب ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٥٨ وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٥٩
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٤٣ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٤ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٤٥ أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ ١٤٦ فِى جَنَّـٰتٍْ وَعُيُونٍْ ١٤٧ وَزُرُوعٍْ وَنَخْلٍْ طَلْعُهَا هَضِيمٌۭ ١٤٨ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًۭا فَـٰرِهِينَ ١٤٩ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤ قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌۭ لَّهَا شِرْبٌۭ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍْ مَّعْلُومٍْ ١٥٥ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍْ ١٥٦ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَـٰدِمِينَ ١٥٧ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٥٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩
إِذۡ

idh

قَالَ

qāla

لَهُمۡ

lahum

أَخُوهُمۡ

akhūhum

صَٰلِحٌ

ṣāliḥun

أَلَا

alā

تَتَّقُونَ

tattaqūna

١٤٢

إِنِّي

innī

لَكُمۡ

lakum

رَسُولٌ

rasūlun

أَمِينٞ

amīnun

١٤٣

فَٱتَّقُواْ

fa-ittaqū

ٱللَّهَ

l-laha

وَأَطِيعُونِ

wa-aṭīʿūni

١٤٤

وَمَآ

wamā

أَسۡـَٔلُكُمۡ

asalukum

عَلَيۡهِ

ʿalayhi

مِنۡ

min

أَجۡرٍۖ

ajrin

إِنۡ

in

أَجۡرِيَ

ajriya

إِلَّا

illā

عَلَىٰ

ʿalā

رَبِّ

rabbi

ٱلۡعَٰلَمِينَ

l-ʿālamīna

١٤٥

أَتُتۡرَكُونَ

atut'rakūna

فِي

مَا

هَٰهُنَآ

hāhunā

ءَامِنِينَ

āminīna

١٤٦

فِي

جَنَّٰتٖ

jannātin

وَعُيُونٖ

waʿuyūnin

١٤٧

وَزُرُوعٖ

wazurūʿin

وَنَخۡلٖ

wanakhlin

طَلۡعُهَا

ṭalʿuhā

هَضِيمٞ

haḍīmun

١٤٨

وَتَنۡحِتُونَ

watanḥitūna

مِنَ

mina

ٱلۡجِبَالِ

l-jibāli

بُيُوتٗا

buyūtan

فَٰرِهِينَ

fārihīna

١٤٩

فَٱتَّقُواْ

fa-ittaqū

ٱللَّهَ

l-laha

وَأَطِيعُونِ

wa-aṭīʿūni

١٥٠

وَلَا

walā

تُطِيعُوٓاْ

tuṭīʿū

أَمۡرَ

amra

ٱلۡمُسۡرِفِينَ

l-mus'rifīna

١٥١

ٱلَّذِينَ

alladhīna

يُفۡسِدُونَ

yuf'sidūna

فِي

ٱلۡأَرۡضِ

l-arḍi

وَلَا

walā

يُصۡلِحُونَ

yuṣ'liḥūna

١٥٢

قَالُوٓاْ

qālū

إِنَّمَآ

innamā

أَنتَ

anta

مِنَ

mina

ٱلۡمُسَحَّرِينَ

l-musaḥarīna

١٥٣

مَآ

أَنتَ

anta

إِلَّا

illā

بَشَرٞ

basharun

مِّثۡلُنَا

mith'lunā

فَأۡتِ

fati

بِـَٔايَةٍ

biāyatin

إِن

in

كُنتَ

kunta

مِنَ

mina

ٱلصَّٰدِقِينَ

l-ṣādiqīna

١٥٤

قَالَ

qāla

هَٰذِهِۦ

hādhihi

نَاقَةٞ

nāqatun

لَّهَا

lahā

شِرۡبٞ

shir'bun

وَلَكُمۡ

walakum

شِرۡبُ

shir'bu

يَوۡمٖ

yawmin

مَّعۡلُومٖ

maʿlūmin

١٥٥

وَلَا

walā

تَمَسُّوهَا

tamassūhā

بِسُوٓءٖ

bisūin

فَيَأۡخُذَكُمۡ

fayakhudhakum

عَذَابُ

ʿadhābu

يَوۡمٍ

yawmin

عَظِيمٖ

ʿaẓīmin

١٥٦

فَعَقَرُوهَا

faʿaqarūhā

فَأَصۡبَحُواْ

fa-aṣbaḥū

نَٰدِمِينَ

nādimīna

١٥٧

فَأَخَذَهُمُ

fa-akhadhahumu

ٱلۡعَذَابُۚ

l-ʿadhābu

إِنَّ

inna

فِي

ذَٰلِكَ

dhālika

لَأٓيَةٗۖ

laāyatan

وَمَا

wamā

كَانَ

kāna

أَكۡثَرُهُم

aktharuhum

مُّؤۡمِنِينَ

mu'minīna

١٥٨

وَإِنَّ

wa-inna

رَبَّكَ

rabbaka

لَهُوَ

lahuwa

ٱلۡعَزِيزُ

l-ʿazīzu

ٱلرَّحِيمُ

l-raḥīmu

١٥٩

when their brother Ṣâliḥ said to them, “Will you not fear ˹Allah˺? (142) I am truly a trustworthy messenger to you. (143) So fear Allah, and obey me. (144) I do not ask you for any reward for this ˹message˺. My reward is only from the Lord of all worlds. (145) Do you think you will be ˹forever˺ left secure in what you have here: (146) amid gardens and springs, (147) and ˹various˺ crops, and palm trees ˹loaded˺ with tender fruit; (148) to carve homes in the mountains with great skill? (149) So fear Allah, and obey me. (150) And do not follow the command of the transgressors, (151) who spread corruption throughout the land, never setting things right.” (152) They replied, “You are simply bewitched! (153) You are only a human being like us, so bring forth a sign if what you say is true.” (154) Ṣâliḥ said, “Here is a camel. She will have her turn to drink as you have yours, each on an appointed day. (155) And do not ever touch her with harm, or you will be overtaken by the torment of a tremendous day.” (156) But they killed her, becoming regretful. (157) So the punishment overtook them. Surely in this is a sign. Yet most of them would not believe. (158) And your Lord is certainly the Almighty, Most Merciful. (159)