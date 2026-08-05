Prophet Salih in the Quran
Quran passages recounting Salih's call to repentance, his warning, and the response of his people.
wa-ilā
thamūda
akhāhum
ṣāliḥan
qāla
yāqawmi
uʿ'budū
l-laha
mā
lakum
min
ilāhin
ghayruhu
huwa
ansha-akum
mina
l-arḍi
wa-is'taʿmarakum
fīhā
fa-is'taghfirūhu
thumma
tūbū
ilayhi
inna
rabbī
qarībun
mujībun
idh
qāla
lahum
akhūhum
ṣāliḥun
alā
tattaqūna
innī
lakum
rasūlun
amīnun
fa-ittaqū
l-laha
wa-aṭīʿūni
wamā
asalukum
ʿalayhi
min
ajrin
in
ajriya
illā
ʿalā
rabbi
l-ʿālamīna
atut'rakūna
fī
mā
hāhunā
āminīna
fī
jannātin
waʿuyūnin
wazurūʿin
wanakhlin
ṭalʿuhā
haḍīmun
watanḥitūna
mina
l-jibāli
buyūtan
fārihīna
fa-ittaqū
l-laha
wa-aṭīʿūni
walā
tuṭīʿū
amra
l-mus'rifīna
alladhīna
yuf'sidūna
fī
l-arḍi
walā
yuṣ'liḥūna
qālū
innamā
anta
mina
l-musaḥarīna
mā
anta
illā
basharun
mith'lunā
fati
biāyatin
in
kunta
mina
l-ṣādiqīna
qāla
hādhihi
nāqatun
lahā
shir'bun
walakum
shir'bu
yawmin
maʿlūmin
walā
tamassūhā
bisūin
fayakhudhakum
ʿadhābu
yawmin
ʿaẓīmin
faʿaqarūhā
fa-aṣbaḥū
nādimīna
fa-akhadhahumu
l-ʿadhābu
inna
fī
dhālika
laāyatan
wamā
kāna
aktharuhum
mu'minīna
wa-inna
rabbaka
lahuwa
l-ʿazīzu
l-raḥīmu