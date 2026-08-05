Prophet Dhul-Kifl in the Quran
Quran references to Dhul-Kifl among the patient and righteous.
واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٨٥ وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٨٥ وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
wa-is'māʿīla
وَإِدۡرِيسَ
wa-id'rīsa
وَذَا
wadhā
ٱلۡكِفۡلِۖ
l-kif'li
كُلّٞ
kullun
مِّنَ
mina
ٱلصَّٰبِرِينَ
l-ṣābirīna
٨٥
وَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ
wa-adkhalnāhum
فِي
fī
رَحۡمَتِنَآۖ
raḥmatinā
إِنَّهُم
innahum
مِّنَ
mina
ٱلصَّٰلِحِينَ
l-ṣāliḥīna
٨٦
And ˹remember˺ Ishmael, Enoch, and Ⱬul-Kifl. They were all steadfast. (85) We admitted them into Our mercy, for they were truly of the righteous. (86)
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
wa-udh'kur
إِسۡمَٰعِيلَ
is'māʿīla
وَٱلۡيَسَعَ
wal-yasaʿa
وَذَا
wadhā
ٱلۡكِفۡلِۖ
l-kif'li
وَكُلّٞ
wakullun
مِّنَ
mina
ٱلۡأَخۡيَارِ
l-akhyāri
٤٨
Also remember Ishmael, Elisha, and Ⱬul-Kifl. All are among the best.