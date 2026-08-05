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Prophet Dhul-Kifl in the Quran

Quran references to Dhul-Kifl among the patient and righteous.

واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٨٥ وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٨٥ وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ

wa-is'māʿīla

وَإِدۡرِيسَ

wa-id'rīsa

وَذَا

wadhā

ٱلۡكِفۡلِۖ

l-kif'li

كُلّٞ

kullun

مِّنَ

mina

ٱلصَّٰبِرِينَ

l-ṣābirīna

٨٥

وَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ

wa-adkhalnāhum

فِي

رَحۡمَتِنَآۖ

raḥmatinā

إِنَّهُم

innahum

مِّنَ

mina

ٱلصَّٰلِحِينَ

l-ṣāliḥīna

٨٦

And ˹remember˺ Ishmael, Enoch, and Ⱬul-Kifl. They were all steadfast. (85) We admitted them into Our mercy, for they were truly of the righteous. (86)
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ

wa-udh'kur

إِسۡمَٰعِيلَ

is'māʿīla

وَٱلۡيَسَعَ

wal-yasaʿa

وَذَا

wadhā

ٱلۡكِفۡلِۖ

l-kif'li

وَكُلّٞ

wakullun

مِّنَ

mina

ٱلۡأَخۡيَارِ

l-akhyāri

٤٨

Also remember Ishmael, Elisha, and Ⱬul-Kifl. All are among the best.