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Prophet Al-Yasa in the Quran

Quran references to Al-Yasa among the righteous.

واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ

wa-is'māʿīla

وَٱلۡيَسَعَ

wal-yasaʿa

وَيُونُسَ

wayūnusa

وَلُوطٗاۚ

walūṭan

وَكُلّٗا

wakullan

فَضَّلۡنَا

faḍḍalnā

عَلَى

ʿalā

ٱلۡعَٰلَمِينَ

l-ʿālamīna

٨٦

˹We also guided˺ Ishmael, Elisha, Jonah, and Lot, favouring each over other people ˹of their time˺.
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ

wa-udh'kur

إِسۡمَٰعِيلَ

is'māʿīla

وَٱلۡيَسَعَ

wal-yasaʿa

وَذَا

wadhā

ٱلۡكِفۡلِۖ

l-kif'li

وَكُلّٞ

wakullun

مِّنَ

mina

ٱلۡأَخۡيَارِ

l-akhyāri

٤٨

Also remember Ishmael, Elisha, and Ⱬul-Kifl. All are among the best.