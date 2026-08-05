Prophet Al-Yasa in the Quran
Quran references to Al-Yasa among the righteous.
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
wa-is'māʿīla
وَٱلۡيَسَعَ
wal-yasaʿa
وَيُونُسَ
wayūnusa
وَلُوطٗاۚ
walūṭan
وَكُلّٗا
wakullan
فَضَّلۡنَا
faḍḍalnā
عَلَى
ʿalā
ٱلۡعَٰلَمِينَ
l-ʿālamīna
٨٦
˹We also guided˺ Ishmael, Elisha, Jonah, and Lot, favouring each over other people ˹of their time˺.
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
wa-udh'kur
إِسۡمَٰعِيلَ
is'māʿīla
وَٱلۡيَسَعَ
wal-yasaʿa
وَذَا
wadhā
ٱلۡكِفۡلِۖ
l-kif'li
وَكُلّٞ
wakullun
مِّنَ
mina
ٱلۡأَخۡيَارِ
l-akhyāri
٤٨
Also remember Ishmael, Elisha, and Ⱬul-Kifl. All are among the best.