Duas for a Pious Spouse
Duas from the Quran for a righteous spouse, steadfast prayer, and a family rooted in piety.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٤٠ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ٤١
رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٤١
رَبِّ
rabbi
ٱجۡعَلۡنِي
ij'ʿalnī
مُقِيمَ
muqīma
ٱلصَّلَوٰةِ
l-ṣalati
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِيۚ
dhurriyyatī
رَبَّنَا
rabbanā
وَتَقَبَّلۡ
wataqabbal
دُعَآءِ
duʿāi
٤٠
رَبَّنَا
rabbanā
ٱغۡفِرۡ
igh'fir
لِي
lī
وَلِوَٰلِدَيَّ
waliwālidayya
وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ
walil'mu'minīna
يَوۡمَ
yawma
يَقُومُ
yaqūmu
ٱلۡحِسَابُ
l-ḥisābu
٤١
My Lord! Make me and those ˹believers˺ of my descendants keep up prayer. Our Lord! Accept my prayers. (40) Our Lord! Forgive me, my parents, and the believers on the Day when the judgment will come to pass.” (41)
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ٧٤
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍْ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤
رَبَّنَا
rabbanā
هَبۡ
hab
لَنَا
lanā
مِنۡ
min
أَزۡوَٰجِنَا
azwājinā
وَذُرِّيَّٰتِنَا
wadhurriyyātinā
قُرَّةَ
qurrata
أَعۡيُنٖ
aʿyunin
وَٱجۡعَلۡنَا
wa-ij'ʿalnā
لِلۡمُتَّقِينَ
lil'muttaqīna
إِمَامًا
imāman
٧٤
... “Our Lord! Bless us with ˹pious˺ spouses and offspring who will be the joy of our hearts, and make us models for the righteous.”