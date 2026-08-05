Duas for Knowledge
Duas from the Quran for knowledge and clarity, including Rabbi zidni ilma.
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
سُبۡحَٰنَكَ
sub'ḥānaka
لَا
lā
عِلۡمَ
ʿil'ma
لَنَآ
lanā
إِلَّا
illā
مَا
mā
عَلَّمۡتَنَآۖ
ʿallamtanā
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلۡعَلِيمُ
l-ʿalīmu
ٱلۡحَكِيمُ
l-ḥakīmu
٣٢
... “Glory be to You! We have no knowledge except what You have taught us. You are truly the All-Knowing, All-Wise.”
رب اشرح لي صدري ٢٥ ويسر لي امري ٢٦ واحلل عقدة من لساني ٢٧ يفقهوا قولي ٢٨
رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى ٢٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ٢٨
رَبِّ
rabbi
ٱشۡرَحۡ
ish'raḥ
لِي
lī
صَدۡرِي
ṣadrī
٢٥
وَيَسِّرۡ
wayassir
لِيٓ
lī
أَمۡرِي
amrī
٢٦
وَٱحۡلُلۡ
wa-uḥ'lul
عُقۡدَةٗ
ʿuq'datan
مِّن
min
لِّسَانِي
lisānī
٢٧
يَفۡقَهُواْ
yafqahū
قَوۡلِي
qawlī
٢٨
... “My Lord! Uplift my heart for me, (25) and make my task easy, (26) and remove the impediment from my tongue (27) so people may understand my speech, (28)
رب زدني علما ١١٤
رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
رَّبِّ
rabbi
زِدۡنِي
zid'nī
عِلۡمٗا
ʿil'man
١١٤
... “My Lord! Increase me in knowledge.”