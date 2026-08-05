Sign in
Sign in
Select Language
Back to Duas

Duas for Knowledge

Duas from the Quran for knowledge and clarity, including Rabbi zidni ilma.

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
سُبۡحَٰنَكَ

sub'ḥānaka

لَا

عِلۡمَ

ʿil'ma

لَنَآ

lanā

إِلَّا

illā

مَا

عَلَّمۡتَنَآۖ

ʿallamtanā

إِنَّكَ

innaka

أَنتَ

anta

ٱلۡعَلِيمُ

l-ʿalīmu

ٱلۡحَكِيمُ

l-ḥakīmu

٣٢

... “Glory be to You! We have no knowledge except what You have taught us. You are truly the All-Knowing, All-Wise.”
رب اشرح لي صدري ٢٥ ويسر لي امري ٢٦ واحلل عقدة من لساني ٢٧ يفقهوا قولي ٢٨
رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى ٢٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ٢٨
رَبِّ

rabbi

ٱشۡرَحۡ

ish'raḥ

لِي

صَدۡرِي

ṣadrī

٢٥

وَيَسِّرۡ

wayassir

لِيٓ

أَمۡرِي

amrī

٢٦

وَٱحۡلُلۡ

wa-uḥ'lul

عُقۡدَةٗ

ʿuq'datan

مِّن

min

لِّسَانِي

lisānī

٢٧

يَفۡقَهُواْ

yafqahū

قَوۡلِي

qawlī

٢٨

... “My Lord! Uplift my heart for me, (25) and make my task easy, (26) and remove the impediment from my tongue (27) so people may understand my speech, (28)
رب زدني علما ١١٤
رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
رَّبِّ

rabbi

زِدۡنِي

zid'nī

عِلۡمٗا

ʿil'man

١١٤

... “My Lord! Increase me in knowledge.”