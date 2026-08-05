Duas for Jannah
Duas from the Quran asking Allah for Paradise, protection from Hellfire, forgiveness, and companionship with the righteous.
rabbanā
mā
khalaqta
hādhā
bāṭilan
sub'ḥānaka
faqinā
ʿadhāba
l-nāri
rabbanā
innaka
man
tud'khili
l-nāra
faqad
akhzaytahu
wamā
lilẓẓālimīna
min
anṣārin
rabbanā
innanā
samiʿ'nā
munādiyan
yunādī
lil'īmāni
an
āminū
birabbikum
faāmannā
rabbanā
fa-igh'fir
lanā
dhunūbanā
wakaffir
ʿannā
sayyiātinā
watawaffanā
maʿa
l-abrāri
rabbanā
waātinā
mā
waʿadttanā
ʿalā
rusulika
walā
tukh'zinā
yawma
l-qiyāmati
innaka
lā
tukh'lifu
l-mīʿāda
alladhī
khalaqanī
fahuwa
yahdīni
wa-alladhī
huwa
yuṭ'ʿimunī
wayasqīni
wa-idhā
mariḍ'tu
fahuwa
yashfīni
wa-alladhī
yumītunī
thumma
yuḥ'yīni
wa-alladhī
aṭmaʿu
an
yaghfira
lī
khaṭīatī
yawma
l-dīni
rabbi
hab
lī
ḥuk'man
wa-alḥiq'nī
bil-ṣāliḥīna
wa-ij'ʿal
lī
lisāna
ṣid'qin
fī
l-ākhirīna
wa-ij'ʿalnī
min
warathati
jannati
l-naʿīmi
walā
tukh'zinī
yawma
yub'ʿathūna
yawma
lā
yanfaʿu
mālun
walā
banūna
illā
man
atā
l-laha
biqalbin
salīmin