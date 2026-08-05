Sign in
Sign in
Select Language
Back to Duas

Duas for Jannah

Duas from the Quran asking Allah for Paradise, protection from Hellfire, forgiveness, and companionship with the righteous.

ربنا ما خلقت هاذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ١٩١ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ١٩٢ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيياتنا وتوفنا مع الابرار ١٩٣ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ١٩٤
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًۭا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍْ ١٩٢ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًۭا يُنَادِى لِلْإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٤
رَبَّنَا

rabbanā

مَا

خَلَقۡتَ

khalaqta

هَٰذَا

hādhā

بَٰطِلٗا

bāṭilan

سُبۡحَٰنَكَ

sub'ḥānaka

فَقِنَا

faqinā

عَذَابَ

ʿadhāba

ٱلنَّارِ

l-nāri

١٩١

رَبَّنَآ

rabbanā

إِنَّكَ

innaka

مَن

man

تُدۡخِلِ

tud'khili

ٱلنَّارَ

l-nāra

فَقَدۡ

faqad

أَخۡزَيۡتَهُۥۖ

akhzaytahu

وَمَا

wamā

لِلظَّٰلِمِينَ

lilẓẓālimīna

مِنۡ

min

أَنصَارٖ

anṣārin

١٩٢

رَّبَّنَآ

rabbanā

إِنَّنَا

innanā

سَمِعۡنَا

samiʿ'nā

مُنَادِيٗا

munādiyan

يُنَادِي

yunādī

لِلۡإِيمَٰنِ

lil'īmāni

أَنۡ

an

ءَامِنُواْ

āminū

بِرَبِّكُمۡ

birabbikum

فَـَٔامَنَّاۚ

faāmannā

رَبَّنَا

rabbanā

فَٱغۡفِرۡ

fa-igh'fir

لَنَا

lanā

ذُنُوبَنَا

dhunūbanā

وَكَفِّرۡ

wakaffir

عَنَّا

ʿannā

سَيِّـَٔاتِنَا

sayyiātinā

وَتَوَفَّنَا

watawaffanā

مَعَ

maʿa

ٱلۡأَبۡرَارِ

l-abrāri

١٩٣

رَبَّنَا

rabbanā

وَءَاتِنَا

waātinā

مَا

وَعَدتَّنَا

waʿadttanā

عَلَىٰ

ʿalā

رُسُلِكَ

rusulika

وَلَا

walā

تُخۡزِنَا

tukh'zinā

يَوۡمَ

yawma

ٱلۡقِيَٰمَةِۖ

l-qiyāmati

إِنَّكَ

innaka

لَا

تُخۡلِفُ

tukh'lifu

ٱلۡمِيعَادَ

l-mīʿāda

١٩٤

... “Our Lord! You have not created ˹all of˺ this without purpose. Glory be to You! Protect us from the torment of the Fire. (191) Our Lord! Indeed, those You commit to the Fire will be ˹completely˺ disgraced! And the wrongdoers will have no helpers. (192) Our Lord! We have heard the caller to ˹true˺ belief, ˹proclaiming,˺ ‘Believe in your Lord ˹alone˺,’ so we believed. Our Lord! Forgive our sins, absolve us of our misdeeds, and join us with the virtuous when we die‎. (193) Our Lord! Grant us what You have promised us through Your messengers and do not put us to shame on Judgment Day—for certainly You never fail in Your promise.” (194)
الذي خلقني فهو يهدين ٧٨ والذي هو يطعمني ويسقين ٧٩ واذا مرضت فهو يشفين ٨٠ والذي يميتني ثم يحيين ٨١ والذي اطمع ان يغفر لي خطييتي يوم الدين ٨٢ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ٨٣ واجعل لي لسان صدق في الاخرين ٨٤ واجعلني من ورثة جنة النعيم ٨٥
ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٢ رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٣ وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍْ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ٨٤ وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥
ٱلَّذِي

alladhī

خَلَقَنِي

khalaqanī

فَهُوَ

fahuwa

يَهۡدِينِ

yahdīni

٧٨

وَٱلَّذِي

wa-alladhī

هُوَ

huwa

يُطۡعِمُنِي

yuṭ'ʿimunī

وَيَسۡقِينِ

wayasqīni

٧٩

وَإِذَا

wa-idhā

مَرِضۡتُ

mariḍ'tu

فَهُوَ

fahuwa

يَشۡفِينِ

yashfīni

٨٠

وَٱلَّذِي

wa-alladhī

يُمِيتُنِي

yumītunī

ثُمَّ

thumma

يُحۡيِينِ

yuḥ'yīni

٨١

وَٱلَّذِيٓ

wa-alladhī

أَطۡمَعُ

aṭmaʿu

أَن

an

يَغۡفِرَ

yaghfira

لِي

خَطِيٓـَٔتِي

khaṭīatī

يَوۡمَ

yawma

ٱلدِّينِ

l-dīni

٨٢

رَبِّ

rabbi

هَبۡ

hab

لِي

حُكۡمٗا

ḥuk'man

وَأَلۡحِقۡنِي

wa-alḥiq'nī

بِٱلصَّٰلِحِينَ

bil-ṣāliḥīna

٨٣

وَٱجۡعَل

wa-ij'ʿal

لِّي

لِسَانَ

lisāna

صِدۡقٖ

ṣid'qin

فِي

ٱلۡأٓخِرِينَ

l-ākhirīna

٨٤

وَٱجۡعَلۡنِي

wa-ij'ʿalnī

مِن

min

وَرَثَةِ

warathati

جَنَّةِ

jannati

ٱلنَّعِيمِ

l-naʿīmi

٨٥

˹He is˺ the One Who created me, and He ˹alone˺ guides me. (78) ˹He is˺ the One Who provides me with food and drink. (79) And He ˹alone˺ heals me when I am sick. (80) And He ˹is the One Who˺ will cause me to die, and then bring me back to life. (81) And He is ˹the One˺ Who, I hope, will forgive my flaws on Judgment Day.” (82) “My Lord! Grant me wisdom, and join me with the righteous. (83) Bless me with honourable mention among later generations. (84) Make me one of those awarded the Garden of Bliss. (85)
ولا تخزني يوم يبعثون ٨٧ يوم لا ينفع مال ولا بنون ٨٨ الا من اتى الله بقلب سليم ٨٩
وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٧ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌۭ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍْ سَلِيمٍْ ٨٩
وَلَا

walā

تُخۡزِنِي

tukh'zinī

يَوۡمَ

yawma

يُبۡعَثُونَ

yub'ʿathūna

٨٧

يَوۡمَ

yawma

لَا

يَنفَعُ

yanfaʿu

مَالٞ

mālun

وَلَا

walā

بَنُونَ

banūna

٨٨

إِلَّا

illā

مَنۡ

man

أَتَى

atā

ٱللَّهَ

l-laha

بِقَلۡبٖ

biqalbin

سَلِيمٖ

salīmin

٨٩

And do not disgrace me on the Day all will be resurrected— (87) the Day when neither wealth nor children will be of any benefit. (88) Only those who come before Allah with a pure heart ˹will be saved˺.”  (89)