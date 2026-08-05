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Quran Reflections on Healing and Health

Reflections from the Quran on wellbeing, healing, forgiveness, and dependence upon Allah, without claiming specific cures.

الذي خلقني فهو يهدين ٧٨ والذي هو يطعمني ويسقين ٧٩ واذا مرضت فهو يشفين ٨٠ والذي يميتني ثم يحيين ٨١ والذي اطمع ان يغفر لي خطييتي يوم الدين ٨٢ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ٨٣ واجعل لي لسان صدق في الاخرين ٨٤ واجعلني من ورثة جنة النعيم ٨٥
ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٢ رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٣ وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍْ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ٨٤ وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥
ٱلَّذِي

alladhī

خَلَقَنِي

khalaqanī

فَهُوَ

fahuwa

يَهۡدِينِ

yahdīni

٧٨

وَٱلَّذِي

wa-alladhī

هُوَ

huwa

يُطۡعِمُنِي

yuṭ'ʿimunī

وَيَسۡقِينِ

wayasqīni

٧٩

وَإِذَا

wa-idhā

مَرِضۡتُ

mariḍ'tu

فَهُوَ

fahuwa

يَشۡفِينِ

yashfīni

٨٠

وَٱلَّذِي

wa-alladhī

يُمِيتُنِي

yumītunī

ثُمَّ

thumma

يُحۡيِينِ

yuḥ'yīni

٨١

وَٱلَّذِيٓ

wa-alladhī

أَطۡمَعُ

aṭmaʿu

أَن

an

يَغۡفِرَ

yaghfira

لِي

خَطِيٓـَٔتِي

khaṭīatī

يَوۡمَ

yawma

ٱلدِّينِ

l-dīni

٨٢

رَبِّ

rabbi

هَبۡ

hab

لِي

حُكۡمٗا

ḥuk'man

وَأَلۡحِقۡنِي

wa-alḥiq'nī

بِٱلصَّٰلِحِينَ

bil-ṣāliḥīna

٨٣

وَٱجۡعَل

wa-ij'ʿal

لِّي

لِسَانَ

lisāna

صِدۡقٖ

ṣid'qin

فِي

ٱلۡأٓخِرِينَ

l-ākhirīna

٨٤

وَٱجۡعَلۡنِي

wa-ij'ʿalnī

مِن

min

وَرَثَةِ

warathati

جَنَّةِ

jannati

ٱلنَّعِيمِ

l-naʿīmi

٨٥

˹He is˺ the One Who created me, and He ˹alone˺ guides me. (78) ˹He is˺ the One Who provides me with food and drink. (79) And He ˹alone˺ heals me when I am sick. (80) And He ˹is the One Who˺ will cause me to die, and then bring me back to life. (81) And He is ˹the One˺ Who, I hope, will forgive my flaws on Judgment Day.” (82) “My Lord! Grant me wisdom, and join me with the righteous. (83) Bless me with honourable mention among later generations. (84) Make me one of those awarded the Garden of Bliss. (85)