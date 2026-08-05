Duas and Quran Passages for Hardship, Sadness, and Grief
Duas and Quran passages for hardship, sadness, grief, patience, relief, and turning to Allah in difficulty.
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٢٥٠
رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًۭا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٥٠
رَبَّنَآ
rabbanā
أَفۡرِغۡ
afrigh
عَلَيۡنَا
ʿalaynā
صَبۡرٗا
ṣabran
وَثَبِّتۡ
wathabbit
أَقۡدَامَنَا
aqdāmanā
وَٱنصُرۡنَا
wa-unṣur'nā
عَلَى
ʿalā
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلۡكَٰفِرِينَ
l-kāfirīna
٢٥٠
... “Our Lord! Shower us with perseverance, make our steps firm, and give us victory over the disbelieving people.”
ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٢٨٦
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٨٦
رَبَّنَا
rabbanā
لَا
lā
تُؤَاخِذۡنَآ
tuākhidh'nā
إِن
in
نَّسِينَآ
nasīnā
أَوۡ
aw
أَخۡطَأۡنَاۚ
akhṭanā
رَبَّنَا
rabbanā
وَلَا
walā
تَحۡمِلۡ
taḥmil
عَلَيۡنَآ
ʿalaynā
إِصۡرٗا
iṣ'ran
كَمَا
kamā
حَمَلۡتَهُۥ
ḥamaltahu
عَلَى
ʿalā
ٱلَّذِينَ
alladhīna
مِن
min
قَبۡلِنَاۚ
qablinā
رَبَّنَا
rabbanā
وَلَا
walā
تُحَمِّلۡنَا
tuḥammil'nā
مَا
mā
لَا
lā
طَاقَةَ
ṭāqata
لَنَا
lanā
بِهِۦۖ
bihi
وَٱعۡفُ
wa-uʿ'fu
عَنَّا
ʿannā
وَٱغۡفِرۡ
wa-igh'fir
لَنَا
lanā
وَٱرۡحَمۡنَآۚ
wa-ir'ḥamnā
أَنتَ
anta
مَوۡلَىٰنَا
mawlānā
فَٱنصُرۡنَا
fa-unṣur'nā
عَلَى
ʿalā
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلۡكَٰفِرِينَ
l-kāfirīna
٢٨٦
... “Our Lord! Do not punish us if we forget or make a mistake. Our Lord! Do not place a burden on us like the one you placed on those before us. Our Lord! Do not burden us with what we cannot bear. Pardon us, forgive us, and have mercy on us. You are our ˹only˺ Guardian. So grant us victory over the disbelieving people.”
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ١٢٦
رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًۭا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٦
رَبَّنَآ
rabbanā
أَفۡرِغۡ
afrigh
عَلَيۡنَا
ʿalaynā
صَبۡرٗا
ṣabran
وَتَوَفَّنَا
watawaffanā
مُسۡلِمِينَ
mus'limīna
١٢٦
... Our Lord! Shower us with perseverance, and let us die while submitting ˹to You˺.”