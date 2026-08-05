Duas for Friends and Loved Ones
Duas from the Quran for the forgiveness, mercy, and wellbeing of friends, loved ones, and fellow believers.
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ١٦
رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦
رَبَّنَآ
rabbanā
إِنَّنَآ
innanā
ءَامَنَّا
āmannā
فَٱغۡفِرۡ
fa-igh'fir
لَنَا
lanā
ذُنُوبَنَا
dhunūbanā
وَقِنَا
waqinā
عَذَابَ
ʿadhāba
ٱلنَّارِ
l-nāri
١٦
... “Our Lord! We have believed, so forgive our sins and protect us from the torment of the Fire.”
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٤٠ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ٤١
رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٤١
رَبِّ
rabbi
ٱجۡعَلۡنِي
ij'ʿalnī
مُقِيمَ
muqīma
ٱلصَّلَوٰةِ
l-ṣalati
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِيۚ
dhurriyyatī
رَبَّنَا
rabbanā
وَتَقَبَّلۡ
wataqabbal
دُعَآءِ
duʿāi
٤٠
رَبَّنَا
rabbanā
ٱغۡفِرۡ
igh'fir
لِي
lī
وَلِوَٰلِدَيَّ
waliwālidayya
وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ
walil'mu'minīna
يَوۡمَ
yawma
يَقُومُ
yaqūmu
ٱلۡحِسَابُ
l-ḥisābu
٤١
My Lord! Make me and those ˹believers˺ of my descendants keep up prayer. Our Lord! Accept my prayers. (40) Our Lord! Forgive me, my parents, and the believers on the Day when the judgment will come to pass.” (41)
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ٧ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابايهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم ٨ وقهم السييات ومن تق السييات يوميذ فقد رحمته وذالك هو الفوز العظيم ٩
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍْ رَّحْمَةًۭ وَعِلْمًۭا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٨ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍْ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٩
رَبَّنَا
rabbanā
وَسِعۡتَ
wasiʿ'ta
كُلَّ
kulla
شَيۡءٖ
shayin
رَّحۡمَةٗ
raḥmatan
وَعِلۡمٗا
waʿil'man
فَٱغۡفِرۡ
fa-igh'fir
لِلَّذِينَ
lilladhīna
تَابُواْ
tābū
وَٱتَّبَعُواْ
wa-ittabaʿū
سَبِيلَكَ
sabīlaka
وَقِهِمۡ
waqihim
عَذَابَ
ʿadhāba
ٱلۡجَحِيمِ
l-jaḥīmi
٧
رَبَّنَا
rabbanā
وَأَدۡخِلۡهُمۡ
wa-adkhil'hum
جَنَّٰتِ
jannāti
عَدۡنٍ
ʿadnin
ٱلَّتِي
allatī
وَعَدتَّهُمۡ
waʿadttahum
وَمَن
waman
صَلَحَ
ṣalaḥa
مِنۡ
min
ءَابَآئِهِمۡ
ābāihim
وَأَزۡوَٰجِهِمۡ
wa-azwājihim
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ
wadhurriyyātihim
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلۡعَزِيزُ
l-ʿazīzu
ٱلۡحَكِيمُ
l-ḥakīmu
٨
وَقِهِمُ
waqihimu
ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ
l-sayiāti
وَمَن
waman
تَقِ
taqi
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
l-sayiāti
يَوۡمَئِذٖ
yawma-idhin
فَقَدۡ
faqad
رَحِمۡتَهُۥۚ
raḥim'tahu
وَذَٰلِكَ
wadhālika
هُوَ
huwa
ٱلۡفَوۡزُ
l-fawzu
ٱلۡعَظِيمُ
l-ʿaẓīmu
٩
... “Our Lord! You encompass everything in ˹Your˺ mercy and knowledge. So forgive those who repent and follow Your Way, and protect them from the torment of the Hellfire. (7) Our Lord! Admit them into the Gardens of Eternity which You have promised them, along with the righteous among their parents, spouses, and descendants. You ˹alone˺ are truly the Almighty, All-Wise. (8) And protect them from ˹the consequences of their˺ evil deeds. For whoever You protect from the evil of their deeds on that Day will have been shown Your mercy. That is ˹truly˺ the ultimate triumph.” (9)