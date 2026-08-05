Sign in
Sign in
Select Language
Back to Duas

Duas for Forgiveness of Sins

Duas from the Quran for repentance, forgiveness of sins, protection from punishment, and Allah's mercy.

ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٢٨٦
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٨٦
رَبَّنَا

rabbanā

لَا

تُؤَاخِذۡنَآ

tuākhidh'nā

إِن

in

نَّسِينَآ

nasīnā

أَوۡ

aw

أَخۡطَأۡنَاۚ

akhṭanā

رَبَّنَا

rabbanā

وَلَا

walā

تَحۡمِلۡ

taḥmil

عَلَيۡنَآ

ʿalaynā

إِصۡرٗا

iṣ'ran

كَمَا

kamā

حَمَلۡتَهُۥ

ḥamaltahu

عَلَى

ʿalā

ٱلَّذِينَ

alladhīna

مِن

min

قَبۡلِنَاۚ

qablinā

رَبَّنَا

rabbanā

وَلَا

walā

تُحَمِّلۡنَا

tuḥammil'nā

مَا

لَا

طَاقَةَ

ṭāqata

لَنَا

lanā

بِهِۦۖ

bihi

وَٱعۡفُ

wa-uʿ'fu

عَنَّا

ʿannā

وَٱغۡفِرۡ

wa-igh'fir

لَنَا

lanā

وَٱرۡحَمۡنَآۚ

wa-ir'ḥamnā

أَنتَ

anta

مَوۡلَىٰنَا

mawlānā

فَٱنصُرۡنَا

fa-unṣur'nā

عَلَى

ʿalā

ٱلۡقَوۡمِ

l-qawmi

ٱلۡكَٰفِرِينَ

l-kāfirīna

٢٨٦

... “Our Lord! Do not punish us if we forget or make a mistake. Our Lord! Do not place a burden on us like the one you placed on those before us. Our Lord! Do not burden us with what we cannot bear. Pardon us, forgive us, and have mercy on us. You are our ˹only˺ Guardian. So grant us victory over the disbelieving people.”
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ١٦
رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦
رَبَّنَآ

rabbanā

إِنَّنَآ

innanā

ءَامَنَّا

āmannā

فَٱغۡفِرۡ

fa-igh'fir

لَنَا

lanā

ذُنُوبَنَا

dhunūbanā

وَقِنَا

waqinā

عَذَابَ

ʿadhāba

ٱلنَّارِ

l-nāri

١٦

... “Our Lord! We have believed, so forgive our sins and protect us from the torment of the Fire.”
ربنا ما خلقت هاذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ١٩١ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ١٩٢ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيياتنا وتوفنا مع الابرار ١٩٣ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ١٩٤
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًۭا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍْ ١٩٢ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًۭا يُنَادِى لِلْإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٤
رَبَّنَا

rabbanā

مَا

خَلَقۡتَ

khalaqta

هَٰذَا

hādhā

بَٰطِلٗا

bāṭilan

سُبۡحَٰنَكَ

sub'ḥānaka

فَقِنَا

faqinā

عَذَابَ

ʿadhāba

ٱلنَّارِ

l-nāri

١٩١

رَبَّنَآ

rabbanā

إِنَّكَ

innaka

مَن

man

تُدۡخِلِ

tud'khili

ٱلنَّارَ

l-nāra

فَقَدۡ

faqad

أَخۡزَيۡتَهُۥۖ

akhzaytahu

وَمَا

wamā

لِلظَّٰلِمِينَ

lilẓẓālimīna

مِنۡ

min

أَنصَارٖ

anṣārin

١٩٢

رَّبَّنَآ

rabbanā

إِنَّنَا

innanā

سَمِعۡنَا

samiʿ'nā

مُنَادِيٗا

munādiyan

يُنَادِي

yunādī

لِلۡإِيمَٰنِ

lil'īmāni

أَنۡ

an

ءَامِنُواْ

āminū

بِرَبِّكُمۡ

birabbikum

فَـَٔامَنَّاۚ

faāmannā

رَبَّنَا

rabbanā

فَٱغۡفِرۡ

fa-igh'fir

لَنَا

lanā

ذُنُوبَنَا

dhunūbanā

وَكَفِّرۡ

wakaffir

عَنَّا

ʿannā

سَيِّـَٔاتِنَا

sayyiātinā

وَتَوَفَّنَا

watawaffanā

مَعَ

maʿa

ٱلۡأَبۡرَارِ

l-abrāri

١٩٣

رَبَّنَا

rabbanā

وَءَاتِنَا

waātinā

مَا

وَعَدتَّنَا

waʿadttanā

عَلَىٰ

ʿalā

رُسُلِكَ

rusulika

وَلَا

walā

تُخۡزِنَا

tukh'zinā

يَوۡمَ

yawma

ٱلۡقِيَٰمَةِۖ

l-qiyāmati

إِنَّكَ

innaka

لَا

تُخۡلِفُ

tukh'lifu

ٱلۡمِيعَادَ

l-mīʿāda

١٩٤

... “Our Lord! You have not created ˹all of˺ this without purpose. Glory be to You! Protect us from the torment of the Fire. (191) Our Lord! Indeed, those You commit to the Fire will be ˹completely˺ disgraced! And the wrongdoers will have no helpers. (192) Our Lord! We have heard the caller to ˹true˺ belief, ˹proclaiming,˺ ‘Believe in your Lord ˹alone˺,’ so we believed. Our Lord! Forgive our sins, absolve us of our misdeeds, and join us with the virtuous when we die‎. (193) Our Lord! Grant us what You have promised us through Your messengers and do not put us to shame on Judgment Day—for certainly You never fail in Your promise.” (194)