Duas for Forgiveness of Sins
Duas from the Quran for repentance, forgiveness of sins, protection from punishment, and Allah's mercy.
rabbanā
lā
tuākhidh'nā
in
nasīnā
aw
akhṭanā
rabbanā
walā
taḥmil
ʿalaynā
iṣ'ran
kamā
ḥamaltahu
ʿalā
alladhīna
min
qablinā
rabbanā
walā
tuḥammil'nā
mā
lā
ṭāqata
lanā
bihi
wa-uʿ'fu
ʿannā
wa-igh'fir
lanā
wa-ir'ḥamnā
anta
mawlānā
fa-unṣur'nā
ʿalā
l-qawmi
l-kāfirīna
rabbanā
innanā
āmannā
fa-igh'fir
lanā
dhunūbanā
waqinā
ʿadhāba
l-nāri
rabbanā
mā
khalaqta
hādhā
bāṭilan
sub'ḥānaka
faqinā
ʿadhāba
l-nāri
rabbanā
innaka
man
tud'khili
l-nāra
faqad
akhzaytahu
wamā
lilẓẓālimīna
min
anṣārin
rabbanā
innanā
samiʿ'nā
munādiyan
yunādī
lil'īmāni
an
āminū
birabbikum
faāmannā
rabbanā
fa-igh'fir
lanā
dhunūbanā
wakaffir
ʿannā
sayyiātinā
watawaffanā
maʿa
l-abrāri
rabbanā
waātinā
mā
waʿadttanā
ʿalā
rusulika
walā
tukh'zinā
yawma
l-qiyāmati
innaka
lā
tukh'lifu
l-mīʿāda