Duas for Forgiveness
A collection of duas from the Quran for seeking Allah's forgiveness, including duas from Adam, believers, and righteous servants.
سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ٢٨٥
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٢٨٥
سَمِعۡنَا
samiʿ'nā
وَأَطَعۡنَاۖ
wa-aṭaʿnā
غُفۡرَانَكَ
ghuf'rānaka
رَبَّنَا
rabbanā
وَإِلَيۡكَ
wa-ilayka
ٱلۡمَصِيرُ
l-maṣīru
٢٨٥
... “We make no distinction between any of His messengers.” And they say, “We hear and obey. ˹We seek˺ Your forgiveness, our Lord! And to You ˹alone˺ is the final return.”
ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٢٨٦
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٨٦
رَبَّنَا
rabbanā
لَا
lā
تُؤَاخِذۡنَآ
tuākhidh'nā
إِن
in
نَّسِينَآ
nasīnā
أَوۡ
aw
أَخۡطَأۡنَاۚ
akhṭanā
رَبَّنَا
rabbanā
وَلَا
walā
تَحۡمِلۡ
taḥmil
عَلَيۡنَآ
ʿalaynā
إِصۡرٗا
iṣ'ran
كَمَا
kamā
حَمَلۡتَهُۥ
ḥamaltahu
عَلَى
ʿalā
ٱلَّذِينَ
alladhīna
مِن
min
قَبۡلِنَاۚ
qablinā
رَبَّنَا
rabbanā
وَلَا
walā
تُحَمِّلۡنَا
tuḥammil'nā
مَا
mā
لَا
lā
طَاقَةَ
ṭāqata
لَنَا
lanā
بِهِۦۖ
bihi
وَٱعۡفُ
wa-uʿ'fu
عَنَّا
ʿannā
وَٱغۡفِرۡ
wa-igh'fir
لَنَا
lanā
وَٱرۡحَمۡنَآۚ
wa-ir'ḥamnā
أَنتَ
anta
مَوۡلَىٰنَا
mawlānā
فَٱنصُرۡنَا
fa-unṣur'nā
عَلَى
ʿalā
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلۡكَٰفِرِينَ
l-kāfirīna
٢٨٦
... “Our Lord! Do not punish us if we forget or make a mistake. Our Lord! Do not place a burden on us like the one you placed on those before us. Our Lord! Do not burden us with what we cannot bear. Pardon us, forgive us, and have mercy on us. You are our ˹only˺ Guardian. So grant us victory over the disbelieving people.”
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ١٦
رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦
رَبَّنَآ
rabbanā
إِنَّنَآ
innanā
ءَامَنَّا
āmannā
فَٱغۡفِرۡ
fa-igh'fir
لَنَا
lanā
ذُنُوبَنَا
dhunūbanā
وَقِنَا
waqinā
عَذَابَ
ʿadhāba
ٱلنَّارِ
l-nāri
١٦
... “Our Lord! We have believed, so forgive our sins and protect us from the torment of the Fire.”